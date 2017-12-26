Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

Владимир Путин, выдвижение которого в качестве кандидата в президенты РФ ранее во вторник поддержало собрание инициативной группы, в установленные сроки предоставит необходимые документы в ЦИК. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. В зале присутствовало 668 человек при необходимых 500. В поддержку Путина выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, а также лидер «Волонтёров Победы» Ольга Амельченкова и другие.

Свои заявления в ЦИК подали уже более десятка человек. Троим из них комиссия отказала: бизнемен Сергей Полонский собрал недостаточно большую инициативную группу, а журналисту Олегу Лурье и оппозиционеру Алексею Навальному отказали из-за судимостей.

В Евросоюзе из-за отказа Навальному выразили сомнение в политическом плюрализме в России.