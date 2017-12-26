Путин, дети и "здравая оппозиция"

Сам Владимир Путин, пока его в очередной раз выдвигали в президенты, общался со школьниками, приехавшими на новогоднюю елку в Кремль. Если верить кадрам, распространенным президентской пресс-службой, дети непринужденно водили хоровод на Соборной площади, когда Путин неожиданно вышел из подъехавшего автомобиля. Школьники тут же обступили президента, растолкав охрану и оттеснив от шефа даже пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Далее последовали вопросы, главным образом о путинских пристрастиях и личных хобби, хотя не обошлось и без актуальных политических тем. Один мальчик отважился спросить президента о том, как тот относится к оппозиции, и услышал ответ: "Положительно. К здравой оппозиции".