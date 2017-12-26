Покаяние Фухимори

Экс-президент Перу Альберто Фухимори обратился к согражданам, попросив у них прощения за все свои проступки. С больничной койки, где он сейчас находится на лечении после помилования, подписанного действующим перуанским президентом Педро Пабло Кучински, тяжелобольной Фухимори заявил:

"Результаты деятельности моего правительства, с одной стороны, были хорошо восприняты. Но признаю, что, с другой стороны, часть моих соотечественников я разочаровал. У них я прошу прощения от всего сердца".

Экс-глава государства поблагодарил нынешнего за решение помиловать его в связи с состоянием здоровья:

"Трудный поступок президента обязывает меня на новом этапе моей жизни решительно поддержать его призыв к примирению", - сказал Фухимори.

Альберто Фухимори возглавил страну в 1990-ом году и правил 10 лет. В 2009 -ом суд признал его виновным в коррупции и растрате, а также в похищениях и убийствах, в частности девяти студентов и преподавателя университета Лимы. Весть о его помиловании вывела в воскресенье на улицы перуанских городов тысячи людей.