"Фухимори – убийца", "Нет помилованию" - с такими плакатами вышли на улицы перуанской столицы Лимы участники акции протеста, которая закончилась столкновениями с полицией. Демонстранты собрались возле здания больницы, где сейчас находится бывший лидер страны Альберто Фухимори. Протестующие недовольны решением президента Педро Пабло Кучински, который двумя днями ранее помиловал экс-главу государства.

- Мы не должны позволить, чтобы Альберто Фухимори умер в заключении. Правосудие – это не месть. Помилование всегда противоречивое дело. Многие перуанцы выступают против помилования. Это очень трудное решение. Но мое решение таково, - заявил президент.

Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo

Фухимори, который отбывает 25-летний срок заключения за организацию убийств, причастность к похищению людей и коррупцию, был достален в больницу в минувшую субботу. Экс-президент, страдающий от неизлечимой болезни, неоднократно пытался добиться снисхождения.