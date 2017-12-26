Футболист против вице-президента

Второй тур президентских выборов проходит в Либерии. Вице-президенту страны Джозефу Боакаю в нём противостоит бывший нападающий футбольных клубов "Милан" и "Челси" Джордж Веа, обладатель "Золотого мяча" 1995 года. Политические программы кандидатов схожи: они обещают восстановить страну после разрушительных гражданских войн и бороться с послдствиями эпидемии лихорадки эболы, поразившей Либерию в 2014-2015 годах.

Победителем первого тура, который прошёл 10 октября стал Веа - он опередил занявшего второе место Боакая почти на 10 пунктов. Но вице-президент намерен бороться до конца, и его главный аргумент - наличие опыта в управлении государством:

"Четыре года я помогал руководить страной, даже если моментами это было чрезвычайно трудно. Я знаю нужды и чаяния нашего народа, я знаю потенциал нашей экономики и как ею управлять", - говорит Боакай . В паре с ним на пост вице-президента баллотируется спикер нижней палаты либерийского парламента Эммануэль Нукуэем. Оба политика имеют наибольшую поддержку на севере страны.

Джордж Веа намерен повторить свой октябрьский успех. Он баллотируется в паре с Джуэл Говард, бывшей супругой экс-перзидента страны Чарльза Тейлора, осуждённого за военные преступления, совершённые в соседней Сьерра-Леоне.

"Вторник станет историческим днём, вот увидите, что произойдёт в этот день", - говорит своим сторонникам бывший футболист, который известен не только своей виртуозной игрой на поле, но также поддержкой и помощью молодым спортсменам.

Либерия считается беднейшей страной Западной Африки и третьей по этому показателю в мире. 85% населения страны не имеют работы. Её действующий президлент - Эллен Джонсон Серлиф - первая в Африке женщина- глава государства, избранная демократическим путём.