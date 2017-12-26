Долгожданный второй тур

В Либерии во вторник состоялся второй тур президентских выборов. Изначально волеизъявление было назначено на 7-е ноября. Но его отложили, пока центризбирком рассматривал жалобу лидера Партии свободы Чарльза Брумскина, который занял в первом туре третье место. В итоге жалобу отклонили.

Во втором туре сошлись Джордж Веа — лучший футболист мира 1995 года — и действующий вице-президент Джозеф Боакай, занимающий свой пост уже 12 лет.

— Я не допускаю поражения. Сегодняшняя победа неизбежна, я собираюсь выиграть. Боакай не сможет победить Джорджа Веа, — уверен футболист.

По оценкам наблюдателей, у футболиста больше шансов, что показал и первый тур: Веа набрал 38,4%, а Боакай — 28,8% голосов.

— Сегодня великий день, поскольку это испытание демократии. Когда мы шли на первый тур, нас было двадцать; теперь осталось двое, — говорит Боакай.

Нынешнюю кампанию в Либерии называют первыми свободными президентскими выборами после многих лет гражданской войны и конфликтов.