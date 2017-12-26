В поддержку Владимира Путина

Партия "Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, а поддержит кандидатуру Владимира Путина. Такое решение было принято по итогам девятого съезда партии, который прошел в понедельник. Лидер партии Сергей Миронов набрал на прошлых выборах 3,85 процента голосов.

"Для нас принципиально важным было то, что Владимир Владимирович Путин не стал выдвигаться от "Единой России", а пошел самовыдвиженцем. Тем самым, он призвал самые широкие политические общественные силы России поддержать его. И мы отвечем ему именно этим", - сказал Миронов.

В тот же день кандидатуру Путина поддержала и партия "Гражданская платформа", от которой в прошлых выборах участвовал Михаил Прохоров.

"Наша партия исторически поддерживает политический курс Владимира Путина. Начиная с Крыма, вы помните, мы прошли достаточно непростой период своего становления и политической зрелости, поддержав воссоединение с Крымом", - сказал лидер партии Рифат Шайхутдинов.

Ожидается, что сегодня инициативная группа официально выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты России. После все необходимые документы должны быть доставлены в Центральную избирательную комиссию. В понедельник ЦИК принял документы от Ксении Собчак, еще четверым кандидатам, Жириновскому, Явлинскому, Титову и Сурайкину было разрешно начать активную фазу избирательной кампании.