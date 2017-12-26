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Италия

В Средиземном море спасены более 200 мигрантов

Более 250 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море береговой охраной Италии. Беженцы направлялись из Ливии в Европу на резиновых лодках.

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В Средиземном море спасены более 200 мигрантов

В Средиземном море спасены более 200 мигрантов
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Более 250 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море береговой охраной Италии. В операции, которую пришлось проводить в три этапа, были задействованы два корабля. Беженцы направлялись из Ливии в Европу на резиновых лодках. Переполненные людьми плавсредства стали тонуть, так и не достигнув берега. Спасенных мигрантов доставят в город Поццалло в южной части итальянского острова Сицилия.

Число нелегалов, отправляющихся из Ливии в Италию, значительно сокращается на фоне мер, принимаемых ливийским правительством в Триполи по борьбе с незаконной перевозкой людей. Береговая охрана Ливии, заметив лодки с мигрантами, разворачивает их назад.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов превысило 170 тысяч человек, более 3 тысяч погибли в пути.

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