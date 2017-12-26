Снегопад в Японии

Снежная, ветренная погода обрушилась на японский остров Хоккайдо и самый северный регион острова Хонсю - Тохоку. За 24 часа в этих регионах выпало 40 сантиметров снега, что вызвало огромные пробки на дорогах и многочисленные аварии. Сообщается, как минимум, об одном погибшем, не менее 14 человек получили травмы, часть из них были сбиты с ног порывами сильного ветра. Ожидается, что холодная, снежная погода сохранится на севере Японии до четверга.

Остров Хоккайдо, в отличие от крупнейшего острова японского архипелага Хонсю известен суровым, по местным меркам, климатом. В районе крупнейшего города Хоккайдо - Саппоро - климат влажный континентальный, а на севере острова, в горах - субарктический. Тогда как столица страны Токио находится в субтропическом климате, и отрицательные температуры здесь редки.