Модель "брексита" для Турции и Украины

Если удастся заключить толковую сделку по "брекситу", она может послужить образцом и для будущих отношений Брюсселя с другими странами, не входящими в Евросоюз, — считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, такая модель может в дальнейшем использоваться для новой формы сотрудничества с Турцией и Украиной. Об этом министр заявил в интервью медиагруппе "Функе". Он отметил, что не может представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС.

Говоря о развитии сотрудничества с Турцией, он не исключил, что в итоге можно будет прийти к "более тесной форме таможенного союза". "Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится", — подчеркнул глава МИД Германии.

Отношения Германии и Турции в последнее время омрачены многочисленными задержаниями немецких граждан, включая журналиста Дениза Юджеля.