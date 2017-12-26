Оправдательный приговор по делу о коррупции в ФИФА

Суд присяжных в Нью-Йорке оправдал экс-президента Футбольной федерации Перу Мануэля Бургу. Его обвиняли в заговоре с целью вымогательства, в мошенничестве и отмыванию денег. Накануне в том же суде по тому же делу были признаны виновными экс-глава бразильской Федерации Хосе Мария Марина и экс-вице-президент ФИФА, парагваец Хуан Анхель Напоут.

— Я не считаю это возмездием, ничего такого. Лишь господь может решить, что это было. Теперь я смело смотрю в будущее, — заявил Бурга.

Случаи Бурги и его коллег — часть крупнейшего скандала в истории ФИФА: всего по делу проходят 42 человека, 14 функционерам предъявлены обвинения в организации коррупционной системы, действовавшей четверть века. Речь идёт о взятках на сумму не менее 150 миллионов долларов.