В Египте повесили 15 экстремистов

В Египте приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 15 человек, признанных виновными в организации терактов. Речь идёт о нападении на военные посты на Синайском полуострове в 2013 году. Жертвами атак стали девять военнослужащих.

Осуждённых повесили во вторник утром в двух тюрьмах на севере страны. Это самая массовая казнь в Египте за последние два года.

За последнее время в Каире выносятся десятки смертных приговоров, в основном боевикам различных экстремистских групп и сторонникам отстранённого от власти и запрещённого движения «Братья-мусульмане».

Так, в начале декабря уголовный суд утвердил высшую меру наказания в отношении более чем трёх десятков человек. Эти дела сейчас находятся на рассмотрении верховного муфтия.