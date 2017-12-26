Взорвавшийся фейерверк

Драматически закончился традиционный рождественский фейерверк в кубинском городе Ремедиосе в центре островного государства: в результате самопроизвольных взрывов в ночь на понедельник пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей.

Все раненые госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, 8 из них находятся в критическом состоянии. Иностранных граждан среди пострадавших нет. Инцидент произошёл в районе центрального городского парка. Искра попала в мешки со снарядами, они загррелись и начали взрываться.

Рождественский фестиваль в Ремедиосе ("Паррандас"), один их страейших национальных кубинских праздников - очень популярен на острове, в 2013 году его даже провозгласили культурным достоянием страны. Тысячи жителей Кубы специально приезжают в конце декабря в Ремедиос , чтоб посмотреть красочное шествие каррос - ярко украшенных платформ с музыкантами и танцорами. Завершается праздник грандиозным фейерверком.