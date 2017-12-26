Рождество для всех

Длинные столы с едой, праздничная посуда, бутылки с шампанским. Сотни мигрантов и людей без определенного места жительства собрались в римской церкви Санта-Мария-ин-Трастевере на рождественский ужин. Первый такой обед состоялся 25 лет назад. В этом году на праздник были приглашены более пятидесяти тысяч человек в разных городах Италии.

- Мы приехали из Сирии. Добирались через Ливан. Мы беженцы и мы семья - сегодня мы и волонтеры организации Sant'Egidio – одна большая семья, - рассказывает один из гостей праздника.

По словам президента организации Марко Импальяццо, с помощью таких обедов он и его волонтеры хотят показать, как много людей готовы прийти на помощь нуждающимся.

Подарок людям, оказавшимся без крыши над головой, сделали и лондонские железнодорожники. Они устроили рождественский ужин на одном из вокзалов британской столицы. На праздник собрались 200 человек.

- Когда мы готовили этот ужин, кто-то мне сказал, что ожидания некоторые гостей не столь высоки. Эти люди были бы рады даже мелочам. Мы делаем большое дело. Я думаю, приглашенные будут довольны, - говорит организатор Стив Нейбор.

Помочь нуждающимся вызвались десятки компаний: они передали для гостей праздника небольшие подарки - перчатки, носки и шапки.