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Греция

Квартиры для беженцев

На острове Хиос в Греции лагерь для беженцев переполнен. Некоторые вынуждены ночевать в открытом поле. Неправительственная организация занимается размещением семей с детьми.

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Квартиры для беженцев

Квартиры для беженцев
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Лагерь для беженцев на греческом острове Хиос переполнен. Он предназначен для размещения 800 человек, но сегодня здесь живут более двух тысяч, и вокруг огороженной террритории появились палатки. Неправительственная организация "Арсис" при финансовой поддержке ООН помогает семьям решить жилищный вопрос.

60-летний Аль Инези Саадун прибыл на Хиос из Кувейта в конце октября вместе с детьми и внуками. В Кувейте их называют "бидунами" - это жители эмирата без гражданства. Они провели 20 дней под открытым небом. 

"Я попросил сотрудников центра для беженцев выдать нам одеяла и постельное белье. Мы спали в октрытом поле. всю ночь шел додьж и было очень холодно. мы не могли себя защить и чувствовали себя беспомщными", — рассказывает Аль Инези Саадун. 

Сегодня организация нашла 53 квартиры для почти 250 человек: в центре города, чтобы ходить к врачу и за покупками, но самое главное — общаться с местными жителями. 

Социолог из НПО "Арсис" Катерина Паппа говорит: "Жилищные условия — неотложная задача для семей. После решения этой проблемы, мы уже можем сосредоточиться на юридических вопросах, например, на прошении о предоставлении убежища. Также мы стараемся отправить детей в школу и помочь с расходами на лечение. Теперь все иначе, у них есть дом и они больше не живут в поле". 

Передает корреспондент "Евроньюс" Апостолос Стаикос: "Путь из палатки, не защищающей от дождя и холода, до кухни с едой на столе. И даже если новый дом не такой большой как на родине, теперь эта семья живет в достойных условиях".

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