"Циничный политический расчет"

"Циничным политическим расчетом", - назвал представитель неправительственной организации Amnesty International в Китае решение властей этой страны вынести вердикты по наиболее громким делам активистов и правозащитников в рождественские каникулы с целью избежать внимания международного сообщества. Так, во вторник к восьми годам заключения был приговорен блогер-правозащитник Ву Гань, признанный виновным в попытке подрыве государственного строя КНР. Проходивший по другому такому же делу активист, адвокат Се Ян полностью признал свою вину и был освобожден от ответственности.

Представитель МИД Китая озвучила во вторник официальный ответ министерства на эти обвинения, заявив, что Amnesty International предвзято подходит к происходящему в Китае и не заслуживает доверия. Всего за последние два года в Китае были задержаны и допрошены около 250 активистов и правозащитников, многие из них получили тюремные сроки.

Подробнее в статье газеты The Guardian (на английском)