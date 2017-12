2017: катастрофы и независимость

Теракты

В новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел теракт . Выходец из Узбекистана, проходивший подготовку в Афганистане, расстрелял 39 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка “Исламское государство”.

22 марта в Лондоне мужчина на автомобиле врезался в толпу прохожих на Вестминстерском мосту, а затем убил полицейского у здания парламента. Жертвами теракта стали 5 человек, более 40 были ранены.

Britain says 'conceivable' terrorist attack at Ariana Grande concert in Manchester might have been stopped https://t.co/bSPetZZm9h — Global News Network (@FrediaShuttlewa) 5 décembre 2017

22 мая террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Погибли 22 человека, в том числе дети. Более 50 получили ранения.

3 июня фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту. После чего трое мужчин напали с ножами на прохожих в районе рынка Боро .

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв . Теракт унес жизни 15 человек, около 100 пострадали.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей, гуляющих по центральной торговой улице. Жертвами атаки стали 7 человек.

17 августа в Испании мишенью террористов стали Барселона и Камбрильс . 5 террористов убили 16 человек. Полицейские ликвидировали нападавших.

31 октября в Нью-Йорке фургон на высокой скорости выехал на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене . Под колеса попали 8 человек.

По меньшей мере 45 человек стали жертвами терактов в коптских церквях в Египте 9 апреля – в Вербное воскресенье. Ответственность за обе атаки взяла на себя группировка “Исламское государство”.

Motives in Egypt’s Deadliest Terrorist Attack: Religion and Revenge.

Gazy Saad, Member of Parliament from North Sinai, confirmed about the mosque attack as an act of revenge. “It’s not just about Sufism. They were clearly trying to send people a message.”#EgyptMosqueAttack pic.twitter.com/Kv48g8LZ56 — Gordon Layman (@GordonLayman1) 2 décembre 2017

24 ноября в суфийской мечети ​на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы произошел взрыв. Боевики расстреливали находившихся снаружи людей и машины скорой помощи. Теракт унес жизни более 300 человек.

Ураганы, пожары и землетрясения

25 августа на американский штат Техас обрушился мощный ураган Харви . Максимальная скорость ветра достигала 215 километров в час. Принесенные стихией проливные дожди стали причиной масштабного наводнения в Хьюстоне. Десятки человек погибли.

Один из мощнейших ураганов, зафиксированных в Атлантике за последние сто лет, – Ирма – обрушился в сентябре на Карибы. Порывы ветра достигали 300 км/ч. Многометровые волны затопили улицы кубинской столицы Гаваны. Без электричества остались более трех миллионов жителей американского штата Флорида. Жертвами урагана стали более 70 человек.

Florida braces for Hurricane Irma after Cuba landfall | USA News https://t.co/UBLTbi1CwJ — Hurricane Center (@Storm_Central) 29 novembre 2017

Еще один ураган “Мария” нанес разрушительный удар по Пуэрто-Рико . Стихия привела к отключению электричества на острове. Ее жертвами стали более 40 человек. Две недели спустя страну, имеющую статус свободно ассоциированного с США государства, посетил американский лидер Дональд Трамп. Он раздал островитянам гуманитарную помощь.

В июне в результате лесных пожаров в Португалии, самых мощных за последние десятилетия, погибли 64 человека, пострадали еще более 200. Десятки сгорели в своих машинах, пытаясь выехать из зоны бедствия в муниципалитете Педроган-Гранди. В октябре Португалия пострадала от второй волны лесных пожаров, унесших жизни более 40 человек.

Portugal Forest Fires Worsen, Fed by Poor Choices and Inaction https://t.co/HwgfYJV7Py pic.twitter.com/bRgGKbgTq2 — Seif Keilani (@S_Keilani) 11 décembre 2017

В испанской Галисии лесные пожары стали причиной гибели, по меньшей мере, трёх человек. В кольце огня оказался самый крупный город автономной области Виго, где была проведена частичная эвакуация населения.

В результате лесных пожаров на севере Калифорнии в октябре погибли более 40 человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Огонь уничтожил более 3,5 тысяч зданий. Сильно пострадали виноградники, которыми славится регион: сгорели несколько заводов по производству элитных вин.

В январе в итальянской области Абруццо в результате схода лавины после серии землетрясений под снегом оказался погребен отель. 29 человек – большинство постояльцев и персонала гостиницы – погибли.

21 августа жертвами землетрясения на острове Искья стали два человека. Более двух тысяч остались без крова. Спасателям удалось извлечь из-под завалов трех маленьких братьев, чудом выживших при обрушении дома: семимесячного Паскуале, семилетнего Маттиа и одиннадцатилетнего Чиро.

Ciro, the 11 year old NAP fan who saved his brothers lives during the earthquake in Ischia will be NAP's special guest at the game tonight. pic.twitter.com/UuBVlOw1xS — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 21 octobre 2017

В сентябре в Мексике произошли сразу два мощных землетрясения . Погибли более 300 человек, десятки пропали без вести. По предварительным расчётам, восстановление разрушенных районов обойдётся в примерно 2 миллиарда долларов.

Жертвами смертоносного землетрясения в провинции Керманшах на границе Ирана и Ирака в ноябре стали более 500 человек, 12 тысяч получили ранения.

Прощай, Мугабе!

Президент Зимбабве Роберт Мугабе , руководивший страной 37 лет, покинул свой пост. Это решение 93-летний лидер принял под давлением военных и парламента. Одним из условий добровольного ухода Мугабе стало получение им иммунитета от уголовного преследования.

До августа страной будет руководить бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. Тогда же должны состояться новые выборы главы государства.

Приговор Младичу: виновен

Гаагский трибунал приговорил экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Он признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде, убийствах, нарушении законов и обычаев войны. Главным пунктом обвинения стала резня в Сребренице в июле 1995 года, в результате которой, по официальным данным, были уничтожены 7,5 тысяч мужчин и мальчиков старше 12 лет.

Макрон и Меркель: новые партнеры

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в мае во Франции. 39-летний политик стал самым молодым главой государства со времен Наполеона. Уже на следующий день после церемонии инаугурации новоизбранный президент отправился в Берлин, где нанес свой первый официальный визит канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее поддержка особенно важна Макрону, который выступает за более глубокую интеграцию стран Европейского союза.

Сама Меркель оказалась в трудном положении . Возглавляемый ею блок партий одержал победу на выборах в Бундестаг в сентябре. Однако – с худшим результатом с 1949 года. После провала коалиционных переговоров с “зелеными” и либералами, единственной реальной возможностью для Меркель сформировать новое правительство ФРГ стала “большая коалиция” с социал-демократами

Независимость Каталонии

6 сентября Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о самоопределении. Несмотря на активное противодействие силовых структур, 1 октября в регионе состоялось голосование: более 90% избирателей высказались за выход из состава Испании.

В то же время, явка на референдуме составила лишь 42%. Представители правоохранительных органов пытались предотвратить голосование, закрывая избирательные участки и конфискуя бюллетени и агитационные материалы. Полицейские операции привели к массовым столкновениям.

Несмотря на то, что официальный Мадрид назвал плебисцит антиконституционным и обвинил лидеров региона в неповиновении властям, подстрекательстве к мятежу и растрате, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости. Ее поддержали 72 депутата, против выступили десять, еще двое воздержались.

В тот же день испанский сенат ввел прямое управление центральной власти в Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что 21 декабря в регионе пройдут новые парламентские выборы .