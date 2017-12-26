2017: рохинджа, ядерная угроза, борьба за мир и демократию

Победы над ИГИЛ, интифада Израилю, кризис в Венесуэле, масовый исход рохинджа в Бангладеш, решения Трампа, вызвавшие бурные дебаты, и ядерные испытания КНДР – в обзоре главных событий уходящего года.

Рохинджа: исход масштаба библейских времен

25 августа армия Мьянмы начинает военную операцию в штате Ракхайн в ответ на серию нападений боевиков из народности рохинджа. Исход этих представителей мусульманского меньшинства приобретет масштабы библейских времен. Свыше 600 тысяч беженцев устремятся в сеседнюю Бангладеш, где осядут во временных лагерях, напоминающих трущобы из груды брезента, грязи и камней.

Аун Сан Су Чжи прерывает молчание 19 сентября. Глава правительства Мьянмы отвечает на обвинения ООН, в которой называют происходящее классическим “примером этнических чисток”. Сан Су Чжи осуждает нарушение прав человека в Ракхайне и уверяет, что стремится как можно скорее найти пути к разрешению конфликта.

В тот же день с трибуны Генассамблеи ООН Антониу Гуттереш призывает мьянманские власти прекратить преследования рохинджа и обеспечить бежавшим возможность вернуться домой. Прибывшая в лагерь для беженцев в Бангладеш Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз готов взять на себя ведущую роль в урегулировании кризиса. 23 ноября Аун Сан Су Чжи и глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али подписывают соглашение о репатриации беженцев-рохинджа. Однако его условия остаются неясными.

Пять дней спустя. Визит папы Римского в Мьянму, которого так ждали …. Ни разу не произнеся слово «рохинджа», понтифик все же призывает уважать права всех этнических групп. Лишь по прибытии в Бангладеш в беседе с группой беженцев он говорит открыто. Он просит прощения за «равнодушие мира» и произносит: «Присутствие Бога сегодня – это рохинджа».

Трамп и его антииммиграционная риторика

27 января, едва вступив в должность президента, Дональд Трамп подписывает указ об ограничении въезда на территорию страны гражданам 7 мусульманских стран. Тем самым, он выполняет свое предвыборное обещание, ограждая США, по его словам, от радикальных исламистов и террористов.

Соединенные Штаты – от восточного и до западного побережья – накрывает волна протестов. Люди митингуют в аэропортах, на улицах, в зданиях судов. Первым указ как противоречащий конституции заблокирует федеральный судья в Сиэтле 3 февраля. За ним последуют и другие. Судебные разбирательства продлятся пол года. В октябре вступит в силу третий миграционный указ. Список стран под запретом расширится – в нем появятся Северная Корея и Венесуэла.

Дональд Трамп подписывает распоряжение возвести стену на границе с Мексикой и даже объявляет проектный конкурс. Но бюджет на строительство не получит одобрения в Конгрессе. 8 декабря Трамп подтверждает твердость своих намерений: «Если стены не будет, будет много несчастных людей. В их числе – я …»

Американский президент сеет панику среди «мечтателей». Поколение dreamers – это 800 тыс. молодых людей, которых еще детьми в Штаты перевезли родители-нелегалы. От депортации их защищала принятая Обамой программа DACA. Трамп решает ее отменить.

Ким Чен Ын бросает вызов миру

12 февраля Северная Корея запускает баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Резолюции, принятые в ООН, Ким Чен Ын игнорирует. Дональд Трамп заявляет: «КНДР – это очень большая проблема. И решать ее мы будем всеми силами». 28 апреля у берегов Корейского полуострова появляется авианосец американских ВМС «Карл Вилсон» с шестьюдесятью истребителями-бомбардировщиками на борту.

4 июля США отмечают День независимости. Пхеньян запускает МБР, называя ее «подарком» в честь праздника.

5 августа. Совет Безопасности одобряет новый пакет экономических санкций против КНДР. Вашингтон повышает тон. Северокорейцы, тем временем, демонстрируют всеобщую поддержку режиму Ким Чен Ына, который грозит стереть с лица земли американскую военную базу на острове Гуам.

29 августа появляются снимки лидера КНДР в время наблюдения за испытанием «Хвансон-12». Перед тем, как упасть в Тихом океане, баллистическая ракета средней дальности пролетит над японским островом Хоккайдо.

3 сентября Северная Корея проводит шестое ядерное испытание. На этот раз, речь идет о водородной бомбе, мощность которой почти в десять раз превышает запущенные ранее. Через две недели в ходе заседания Совбеза ООН Трамп объявляет о готовности уничтожить Северную Корею и называет Ким Чен Ына «человечком-ракетой», который выполняет миссию «суицид».

Иерусалим и новая интифада

Американский президент делает заявление, идущее в разрез с политикой его предшественников: «Наступило время официально признать Иерусалим столицей Израиля». Дипмиссия США переезжает из Тель-Авива в новую столицу еврейского государства. Решение главы Белого дома мировое сообщество не поддержало. Исключение – израильское руководство. Премьер Биньямин Нетаньяху называет 6 декабря «историческим днем».

Глава Палестины Махмуд Аббас уверен: США «намеренно подрывают усилия по достижению мира на Ближнем Востоке», отказываясь от исторической роли «посредника в мирном процессе». Движение «Хамас» считает, что эта инициатива открывает «врата ада перед американскими интересами в регионе». Лидер группировки Исмаил Хания объявляет Израилю новую интифаду.

8 декабря. «День гнева». Столкновения в Иерусалиме, секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан. Два человека убиты. Десятки пострадали.

Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Германия, другие члены Совбеза ООН считают, что решение американского лидера «не соответствует резолюциям Совета Безопасности». Постпред США Никки Хейли отвечает: Трамп «не занимал позицию относительно рубежей или границ».

Решающие битвы за Ракку и Мосул

10 июля иракские войска одерживают победу над террористами ИГИЛ на берегу реки Тигр. Второй по велечине город Ирака – Мосул, – в котором три года назад боевики провозгласили «халифат», освобожден.

Операция длилась 8 месяцев. Затяжные, кровопролитные бои шли прямо на улицах старого города. Боевики прикрывались мирными жителями как «живым щитом». По оценкам ООН, число жертв среди гражданского населения составило 100 тысяч человек.

17 октября. Ракка. Арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» празднуют победу над джихадистами. При въезде в освобожденный город взору открывается страшная картина разрушений, свидетельства зверских пыток и казней «неверных». Этот сирийский город на северном берегу реки Евфрат с 2014 года находился в оккупации ИГИЛ. 4 месяца ожесточенных сражений опустошили Ракку. Там – среди обломков зданий и руин – еще прячутся оставшиеся в живых боевики.

Стальные тиски Мадуро

30 марта Верховный суд Венесуэлы, контролируемый Николасом Мадуро, берет на себя полномочия законодательного органа – «Национальной ассамблеи». Большинство в ней составляет оппозиция. Председатель ассамблеи Хулио Борхес и его сторонники отказываются подчиняться решению судей. Они утверждают: Мадуро – диктатор, в стране – госпереворот.

3 мая президент Венесуэлы объявляет о созыве Учредительного собрания. Орган призван составить новую конституцию.

Watch representatives of Venezuela’s Democratic Opposition and political prisoners receive 2017 #SakharovPrize for Freedom of Thought pic.twitter.com/w4fSursypc — European Parliament (@Europarl_EN) 13 декабря 2017 г.

Массовые акции протеста, беспорядки сотрясают Венесуэлу. Каждый день, каждый час список жертв пополняется новыми именами. Звуки выстрелов, грохот камней, крики манифестантов …. Скрипач, продолжает играть. 18-летний Армандо Канисалес навсегда останется символом сопротивления.

Выборы в Учредительное собрание все же состоятся 30 июля. По официальным данным, явка составит менее 42%. Оппозиция результаты голосования не признает. 5 августа 545 избранных членов нового органа примут первое решение – об отставке генерального прокурора. Покинув страну, Луиса Ортега Диас подаст иск в международный суд в Гааге на НиколАса Мадуро, обвинив его в преступлениях против человечности.

13 декабря премию Европарламента имени Андрея Сахарова вручат группе деятелей венесуэльской оппозиции. Это победу лауреаты посвятят 157 погибшим манифестантам.