Греческий порт приютил несовершеннолетних мигрантов

Каждый день работники греческого порта Патры наблюдают одну и ту же картину: несколько десятков подростков-мигрантов пытаются всеми способами пересечь границу с Италией.

Их цель - проникнуть на борт грузовиков, которые следуют на паромы, отплывающие в другие европейские страны. Чаще всего подобные попытки заканчиваются провалом, и тогда все надо начинать сначала.

В ожидании, когда им улыбнется удача, несоврешеннолетние выходцы из Афганистана, Сирии и других государств Ближненго Востока и Африки, живут на заброшенной фабрике напротив паромного терминала: без электричества, питаясь пищевыми отходами.

"Если мне не удастся пересечь границу здесь, - говорит один из подростков, Аджаль из Афганистана, - то я просто ума не приложу, что делать дальше. Ведь это самые простой и дешевый способ попасть в Европу, и пока у меня буду силы, я не прекращу попыток"

Сегодня, по данным неправительственных организаций, которые оказывают им помощь, на заброшенной фабрике в Патре живут до 80 подростоков, всем им меньше 17 лет. Некоторые из них приехали недавно, другие обитают здесь уже два года.

"Когда я спрашиваю: что для вас хуже всего? Они отвечают - смерть, - говорит Георгия Цанаку, сотрудница NGO Praxis. А потом задумываются и добавляют: нет, хуже всего остаться здесь. Лучше уж умереть по пути в Европу, в любом случае, выбора у меня нет, моя семья погибла"...

В ожидании, пока греческие власти решат проблему, жители Патр организовали для обитателей фабрики рождественский праздник, пригласив на фабрику знаменитый оркестр струнных инструментов и угостив подростков чаем и сладостями.

Число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 170 тысяч человек, сообщила в пятницу Международная организация по миграции. Более3 тысяч из них погибли в пути.

However, just ahead of Christmas, a rare glimmer of joy found its way to the refugees. Patras' world-famous plucked strings orchestra came to play for the young men, and locals also offered them traditional Christmas sweets and tea. Ajmal was there too, taking a short break before trying again, along with many others, to reach a better life in Europe.