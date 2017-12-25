Донбасс: пленных обменяют в среду

Обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР произойдет 27 декабря. Об этом было объявлено на встрече в Москве между лидерами сепаратистов и представителем Киева в гуманитарной подгруппе, лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Роль посредника на переговорах на себя взял предстоятель Русской православной церкви.

Согласно договоренности, 306 представителей самопровозглашенных республик будут обменены на 74 украинских гражданина. В ближайшие сутки будут определены технические и логистические детали обмена.

Последний раз обмен пленными между Украиной и ДНР-ЛНР проходил год назад. В декабре 2016 года украинский военный, находившийся в плену у донецких сепаратистов около двух лет, был обменен на двух граждан России.

Ранее в течение 2016 года обмены пленными в Донбассе происходили еще несколько раз, однако были гораздо менее массовыми, чем предстоящий в ближайшую среду.