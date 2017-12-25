Разрушительный "Тембин": жертвы на Филлипинах, эвакуация во Вьетнаме

Десятки тысяч филиппинцев вынуждены встречать Рождество в центрах эвакуации из-за тропического шторма "Тембин". Жертвами оползней и наводнений в стране стали уже 240 человек, десятки числятся пропавшими без вести. В прибрежном городе Давао объявлен режим стихинйого бедствия.

Спасателям пока не удается добраться в отдаленные районы и власти опасаются, что масштаб разрушений может превысить прогнозы. Проливные дожди в горах привели к образованию природных дабм, которые затем прорвались — селевые потоки сметали на своем пути целые деревни.

По прогнозом синоптиков, в понедельник "Тембин" достигнет Вьетнама, где из-за его приближения уже эвакуированы почти миллион человек. В крупнейшем городе Вьетнама Хошимине закрыты школы. Власти запретили рыбацким суднам выходить в море и распорядилсь усилить меры безопасности на нефтебуровых установках и танкерах.