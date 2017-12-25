В Сочи вспоминают погибших

Цветы и свечи на парапете, минута молчания - в Сочи почтили память погибших в результате крушения ровно год назад военного самолета Ту-154, вылетевшего после дозаправки в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту лайнера находились 92 человека, в их числе артисты ансамбля Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов. В конце церемонии прозвучала одна из самых известных песен ансамбля Александрова - "Калинка".

Тем временем, Следственный комитет в понедельник полностью исключил версию взрыва при крушении лайнера. Расследование авиакатастрофы продолжается. Одной из основных версий остается ошибка командира в управлении самолетом.