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В Сочи вспоминают погибших

Несколько сот человек почтили память погибших в результате крушения ровно год назад военного самолета Ту-154.

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В Сочи вспоминают погибших

В Сочи вспоминают погибших
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Цветы и свечи на парапете, минута молчания - в Сочи почтили память погибших в результате крушения ровно год назад военного самолета Ту-154, вылетевшего после дозаправки в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту лайнера находились 92 человека, в их числе артисты ансамбля Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов. В конце церемонии прозвучала одна из самых известных песен ансамбля Александрова - "Калинка".

Тем временем, Следственный комитет в понедельник полностью исключил версию взрыва при крушении лайнера. Расследование авиакатастрофы продолжается. Одной из основных версий остается ошибка командира в управлении самолетом.

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