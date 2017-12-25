ДТП в Москве: вопросов больше, чем ответов

После ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, возбуждено уголовное дело. Трагедия разыгралась в понедельник днем. Рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в подземный переход.

Погибли по меньшей мере четыре человека. Среди жертв один ребенок. Более десяти человек пострадали. Девять находятся в больнице, среди них один подросток.

ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщил. что установлены личности всех четверых погибших: "среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона".

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что задержанный водитель находится в шоковом состоянии. В ходе допроса мужчина сказал, что впервые сел за руль этого автобуса. Управлению транспортным средством могла помешать и бутылка воды, которая, по словам водителя, упала и закатилась под педаль. Слова задержанного перепроверят в ходе экспертизы, в том числе и его заявления об отказе тормозной системы. Есть и версия о том, водитель мог перепутать педали газа и тормоза.