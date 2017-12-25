Когда начнутся полеты на курорты Египта?

Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России скорее всего не возобновятся в течение этой зимы. Об этом сообщил глава российского Минтранса Александр Соколов, разъясняя подписанный 15 декабря Москвой и Каиром протокол о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Организация рейсов будет поэтапной и начнется с египетской столицы, уже, возможно, в феврале, говорят в министерстве. Полеты же на морские курорты страны - перспектива, по словам Соколова, более отдаленная и зависит от египетской стороны.

В Каире рассчитывают, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновятся уже в апреле.

Ясер аль-Хуссейни, гид:

""Надеюсь, что все эти переговоры, которые идут уже два года, завершатся тем, что туристы вернутся сюда на регулярных и чартерных рейсах. Возобновление авиасообщения жизненно важно для туристического сектора Египта, оно бы положительно повлияло на туриндустрию в стране, особенно на таких морских курортах как Хургада и Шарм-эль-Шейх, но также и внутри страны, например, в Луксоре и Каире. В целом все это очень позитивно скажется на всем туристическом секторе в стране, если будет на то воля Аллаха".

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было остановлено в конце 2015 года по инициативе Москвы после теракта против российских туристов на Синае. Самолет авиакомпании «Когалымавиа», вылетевший из аэропорта Шарм-эль-Шейха, взорвался в воздухе. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.