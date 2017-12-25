Прогресс, семья и теракты

Технического прогресса, «прибавления» в семействе и террористических нападений коснулась Елизавета II в рождественском телеобращении к подданным.

Ровно 60 лет назад британцы впервые увидели свою королеву на телеэкране — тогда это был технический прорыв.

Среди важнейших тем выступления — память жертв серии терактов в Великобритании:

— В это Рождество я думаю о Лондоне и Манчестере, которые проявили ...сильную индивидуальность... перед лицом ужасных ударов в минувшие 12 месяцев.

В Манчестере среди пострадавших были дети, которые пришли посмотреть на свою любимую певицу. Через несколько дней после нападения мне выпала честь встретиться с некоторыми из юных пострадавших и с их родителями.

Я называю тот визит в больницу честью для себя, потому что пациенты, с которыми у меня состоялись встречи, стали примером для всех нас, демонстрируя чрезвычайную смелость и жизнестойкость.

Упомянула её величество и грядущее увеличение королевской фамилии — запланированную на май свадьбу младшего внука. Его невеста Меган Маркл накануне впервые участвовала в семейном мероприятии — рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сэдрингеме.