Франциск: о Святой земле, равнодушии и детях

Мира в Иерусалиме и на Святой земле пожелал папа римский Франциск, выступая в понедельник с традиционным рождественским благословением. Перед сотнями верующих, собравшимися на площади Святого Петра, понтифик обвинил мир в "равнодушии" перед лицом чужих страданий:

"Давайте помолимся, чтобы возобновился диалог и позволил с помощью переговоров найти

решение, состоящее в мирном сосуществовании двух государств - израильского и палестинского в границах, признанных обеими строными и международным сообществом, - заявил он в частности. - Счастливого Рождества!"

Рождество открывает период литургического календаря, посвщенный детям, и Франциск остановился на положении детей в мире. "Мы видим маленького Иисуса в детях, страдающих в результате конфликтов на Ближнем востоке", заявил он, упомянув Сирию, Ирак, Йемен. Среди государств мира, где продолжает царить нестабильность, от которой страдают и дети, глава Римско-католической церкви назвал в том числе Южный Судан, Сомали, Венсуэлу и Украину. Папа пожалел детей, растущих в семьях безработных и нуждающихся в самом необходимом,т без работы, а также "детей, оставшихся без детства"