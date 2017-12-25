"Милосердие к беженцам"

"Дар мира для всего мира" попросил Папа Римский Франциск в своей традиционной рождественской проповеди в соборе святого Петра в Ватикане. Глава римско-католической церкви напомнил, что вера "велит радушно принимать нуждающихся".

"Мы видим, как миллионы людей сорваны со своих мест и отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких. Во многих случаях люди надеются, надеются на будущее. В других они уходят из дома по одной причине - выживание".

Понтифик сравнил мигрантов с библейскими Марией и Иосифом, которые проделали путь из Назарета в Вифлеем и где для них также не было места.

"Мария и Иосиф, для которых не было места, являются первыми для Того, кто дает нам всем документ о гражданстве. Того, кто в своей нищете и смирении провозглашает и показывает, что истинная сила и подлинная свобода проявляются в почитании и помощи слабым и беззащитным".

Сегодня днем Папа Римский обратится к верующим с традиционным благославлением Urbi et Orbi, Городу и миру.