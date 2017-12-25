Перу: освобождение Фухимори вызвало споры

Экс-президент Перу Альберто Фухимори выходит на свободу. Решение о помиловании неизлечимо больного Фухимори принял нынешний президент страны Педро Пабло Кучински. Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за нарушение прав человека, коррупцию и организацию "эскадронов смерти". Политик несколько раз пытался добиться освобождения по состоянию здоровья, но положительный ответ получил только сейчас.

"Сегодня большой день для моей семьи и сторонников Фухимори. Мой отец, наконец, свободен. Это Рождество будет полным надежд и радости", - написала в своем твиттере дочь Фухимори Кейко.

Ранее медицинский консилиум постановил, что пребывание в тюрьме страдающего прогрессирующим заболеванием Фухимори представляет серьезный риск для его жизни. Вместе с Фухимори президент Кучински помиловал еще несколько заключенных, находящихся в схожем положении.

Новость о помиловании Фухимори спровоцировала акцию протеста оппонентов бывшего перуанского лидера. Демонстранты несли плакаты с надписью: "Фухимори - убийца", Кучински - предатель". Дело в том, что на прошлой неделе парламент Перу проголосовал против импичмента Кучински, которого подозревают в получении незаконных вылат. Ряд депутатов считают, что сохранить пост Кучински удалось в обмен на его обещание освободить из тюрьмы Фухимори.