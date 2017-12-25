Новый самый длинный мост из стекла ждет гостей

Новый самый длинный стеклянный мост в мире в провинции Хэбэй на севере Китая открылся для посещения в воскресенье. И по нему уже успели прогуляться сотни туристов.

Длина моста , который весит около 70 тонн, составляет 488 метров, а ширина — два метра. Он состоит из более чем 1000 стеклянных панелей толщиной четыре сантимерта и протняут на высоте 218 метров.

Рассказывает один из посетителей: "Я получил очень много впечатлений! Мы не жалеем, что пришлось взбираться сюда, чтобы увидеть мост, можно сказать, на крыше мира! Мы очень рады!"

Янг Шаобо, предстаивтель строительной компании Hebei Bailu Group: "Наш мост со стеклянным полом может выдержать до 3000 человек, но чтобы обеспечить безопасность всех туристов, мы допускаем не более 600 человек одновременно".

В Китае построены уже несколько стеклянных мостов. Так, в прошлом году в Национальном парке в провинции Хунань открылся стеклянный мост длиной 430 метров.