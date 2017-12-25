ЦИК отказал Навальному в праве баллотироваться

Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации его кандидатуры на выборах президента России. В ЦИКе подчеркнули, что претензий к собранным документам нет: отказано из-за судимости потенциального кандидата.

Чуть ранее по той же причине комиссия отказала в регистрации журналисту Олегу Лурье.

Навальный пообещал обжаловать решение комиссии и призвал сторонников к бойкоту голосования:

— У нас есть план, он совершенно готов: мы объявляем забастовку избирателей, мы будем призывать всех бойкотировать эти выборы, мы не признаем результаты этих выборов и мы будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке, которая будет в себя включать не только агитацию против выборов, но и наблюдение и контроль за явкой.

В то же время в понедельник ЦИК принял документы телеведущей Ксении Собчак, которая баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Её кандидатуру однопартийцы утвердили на съезде в субботу. Собчак сообщила о намерении собрать больше подписей, чем нужно — чтобы ЦИК не смог отказать в их регистрации в случае ошибок в оформлении.

Всего документы в ЦИК подали уже более десятка человек.