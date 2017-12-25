Мутко "приостановил" деятельность на посту главы РФС

Виталий Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

Мутко пояснил, что данное решение — не отставка: основании устава организации он приостанавливает деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев в связи с подачей иска в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр. Он также заявил о готовности покинуть пост председателя оргкомитета "Россия-2018". Мутко планирует подасть иск во вторник.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева.

С 2008 по 2012 год Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, затем по 2016 год являлся министром спорта страны.

В октябре прошлого года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На данный момент 59-летний Мутко также занимает пост руководителя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".

Ранее в декабре Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с допинговым скандалом в России.