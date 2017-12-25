Москва: автобус съехал в подземный переход, 5 погибли

По уточненным данным, уже 5 человек погибли после того, как рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы. 15 получили ранения.

Версия умышленного наезда полностью исключена – источник ТАСС.

Как видно на многочисленных видео с места происшествия, Автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

Автобус, въехавший в переход, ходил по маршруту SK (818Э) между метро «Славянский бульвар» и Сколково.