"Протестное" помилование

Протесты и столкновения с полицией на улицах Лимы вызвало помилование президентом Перу Педро Пабло Кучински бывшего главы государства Альберто Фухимори, который в 2009 году был отправлен за решетку на 25 лет за причастность к убийствам и похищениям людей. Кучински обосновал свое решение медицинским заключением, в котором говорится, что Фухимори страдает прогрессирующим, неизлечимым заболеванием, и нахождение в тюрьме представляет угрозу для его жизни.

Левая оппозиция назвала акт помилования "постыдной сделкой" между Кучински и кланом Фухимори. Чуть ранее конгресс Перу не поддержал импичмент Кучински, выдвинутый оппозиционной правой партией "Народная сила", главой которой является дочь Альберто Фухимори - Кейко, проигравшая менее процента Кучински на последних выборах президента. "Народная сила" контролирует более половины голосов в парламенте, однако часть депутатов этой партии неожиданно выступила против импичмента президента, который обвиняется в коррупции.

Подробнее о ситуации с выдвижением импичмента Кучински