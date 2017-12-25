"Иерусалим - город мира"

"Иерусалим – наша мать. Если мать теряет одного из своих детей, она уже не может обрести спокойствие", - с такими словами обратился архиеписком Пьербаттиста Пиццабалла к тем, кто собрался на праздничной мессе в храме Рождества Христова в Вифлееме. При обсуждении вопроса о статусе Иерусалима от политиков требуются смелость и проницательность, уверен священник.

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- Я обращаюсь ко всем, в чьей власти определять наше будущее. Сегодня более, чем когда-либо раньше, нужно, чтобы те, кто принимает важные политические решения, сохраняли дальнозоркость и твердость, несмотря на множество разочарований прошлого и настоящего.

Членов христианской общины поздравил с рождеством и палестинский лидер Махмуд Аббас. В своем обращении он выразил надежду, что когда-нибудь и палестницы отпразднуют создание их собственного государства со столицей в восточном Иерусалиме.

Обстановка в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, поэтому на мессе в этом году собралось меньшей людей, чем обычно.