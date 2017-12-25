Израиль горячо благодарит Гватемалу

В Израиле горячо приветствуют решение Джимми Моралеса — президента Гватемалы, которая накануне стала первой после США страной, решившей признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда своё посольство.

Свою благодарность выразил израильский МИД и глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху:

— Благослови вас бог, друг мой, президент Моралес! Я не так давно говорил, что и другие страны признают Иерусалим и объявят о переносе посольств туда. Вот уже вторая страна, и я подчёркиваю: будут и другие, это только начало.

По словам Джимми Моралеса, МИДу Гватемалы уже даны соответствующие распоряжения.

В Палестинской автономии назвали такой шаг нарушением международного права, однако заявили, что в целом шаг Моралеса не изменит картину мира:

— Президент Гватемалы стал соучастником нарушения международных законов, запрещающих аннексию оккупированных территорий. Это решение не отменяет того факта, что подавляющее большинство стран мира — против переноса своих посольств, против аннексии Восточного Иерусалима, против решения президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Большинство государств мира — на нашей стороне, и решения таких стран, как Гватемала, ничего не изменят, — заявил палестинский политик Мустафа Баргути.

В минувший четверг Генассамблея ООН большинством голосов осудила признание Иерусалима израильской столицей. Против резолюции выступили девять стран. Помимо Израиля, США и Гватемалы, это Гондурас, Того, Маршалловы острова, Микронезия, Науру и Палау.