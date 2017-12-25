Рождество в Мосуле

Христиане Мосула празднуют Рождество, первое после освобождения города от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Глава Халдейской католической церкви Луис Рафаэль Сако отслужил рождественскую мессу в храме Святого Павла при повышенных мерах безопасности. Луис Рафаэль Сако глава халдейской католической церкви:

"Мое послание нашим братьям мусульманам в Рождество было таким. Я просил их изменить мышление, узнать лучше христианство. В прошлом христиане составляли в Ираке большинство. На сегодняшний день мы в меньшинстве. Но без нас Мосул не будет таким, как он есть."

Исламские экстремисты удерживали Мосул в течение трех лет. Все это время христиане подвергались нападкам и гонениям. Многие бежали от преследований ИГИЛ. Джихадисты были вытеснены из Мосула летом уходящего года. Но ситуация в городе все еще остается напряженной.