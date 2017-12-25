Гватемала переносит посольство в Иерусалим

Гватемала последовала примеру США и заявила о намерении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. На своей странице в Facebook президент Джимми Моралес написал, что такое решение он принял после разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Глава государства добавил, что уже дал соответствующие распоряжения министру иностранных дел.

Израиль с радостью воспринял это известие. "Замечательная новость! Настоящая дружба" - так решение Гватемалы прокомментировал представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены перенести свою дипмиссию в Иерусалим и признают этот город столицей Израиля. Глава Белого дома тогда выразил уверенность, что такое решение поможет установлению мира в регионе. В ответ Генассамблея ООН приняла резолюцию против смены статуса Иерусалима.