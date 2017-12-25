Франция: "ловушка" для лыжников

Cпасатели эвакуировали во французских Альпах около 150 человек из кабинок горнолыжного подъемника, остановившегося из-за поломки. Инцидент произошел в минувшее воскресенье близ горнолыжного курорта Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Для эвакуации горнолыжников были задействованы два вертолета местного отделения службы гражданской обороны. К операции были привлечены семь профессиональных спасателей. На вертолетах они подлетали вплотную к остановившимся кабинам подъемника и вручную извлекали оттуда лыжников. Люди "провисели" в кабинках около двух часов. О пострадавших несообщается. Инцидент произошел на подъемнике, который связывает станцию Шамрус, расположенную на высоте 1650 метров, и вершину Круа де Шамрус (2250метров). В общей сложности были блокированы 70 кабинок, каждая из которых вмещает до десяти человек.