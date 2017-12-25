Рождество под усиленной охраной

97 тысяч полицейских, жандармов и военных мобилизованы в рождественские дни во Франции для охраны правопорядка, заявил в преддверие праздников министр внутренних дел Жерар Коллон.

Речь в частности, идет о 54 тысячах полицейских, 36 тысячах жандармов и 7 тысяч военных, участвующих в операции "Часовой". Это на 6 тысяч человек больше, чем в прошлом году, поскольку угроза со стороны исламистов, по словам министра, велика. С 2015 года от рук террористов погибли более 240 человек.

Париж и другие города Франции в рождественские праздники традиционно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира. Усиленные меры безопасности приняты, в частности, в отношении посетителей самых популярных достопримечательностей французской столицы - Эйфелевой башни, собора Парижской Богоматери.

Всего под охрану взяты 650 культовых зданий по всей территории Франции, где, по данным Конференции католических епископов, запланированы 7 тысяч богослужений. Усиленные контингенты разворнуты в местах проведения 45 рождественских ярмарок, а также на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах.