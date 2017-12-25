Голой грудью на младенца Иисуса

Полуобнаженная активистка движения Femen попыталась похитить из рождественского вертепа на ватиканской площади Святого Петра статую младенца Иисуса.

Она ринулась в вертеп с криками "Бог - это женщина", но была остановлена жандармами Ватикана. Инцидент произошел за 2 часа до выступления папы Франциска с рождественской речь.

Позже на сайте Femen - украинского женского движения, получившее известность эпатажными акциями протеста, пояснили, что активиствку зовут Алиса Виноградова. Таким образом она протестовала против позиции католиеской церкви относительно абортов.

Девушку одели, вывели за пределы площади и передали в руки итальянской полиции, кторая заключила ее под арест.