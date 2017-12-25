Журналисты останутся в тюрьме

В Турции состоялось очередное, пятое по счету, заседание по делу арестованных сотрудников оппозиционной газеты "Джумхуриет". В ходе заседания председатель суда распорядился удалить из зала журналиста Ахмета Шика, одного из самых известных в Турции журналистов, специализирующихся на расследованиях. По мнению судьи, Ахмет Шик выступал с политическим заявлением в свою защиту.

По итогам заседнаия, Ахмет Шик, главный редактор Мурат Сабунджу и издатель Акын Аталай останутся под стражей до следуюющего заседания суда, которое состоится в марте будущего года.

В общей сложности 17 сотрудников "Джумхуриет" обвиняются в пособничестве терроризму за статьи о курдских сепаратистах и движении опального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Международная организация "Репортеры без границ" называет Турцию тюрьмой для журналистов —сегодня за решеткой в стране находятся около 170 предствителей СМИ.