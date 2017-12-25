Пингвины радуют китайских детей

В тематическом парке Polarland в китайской провинции Хэйлунцзян (в северо-восточной части Китая) царит атмосфера праздника. Взрослых и детей необычайно радуют пингвины, одетые в костюмы Деда Мороза. Животные неуклюже бродят по территории недавно построенного Снежного городка, вызывая улыбки на лицах посетителей парка. Впрочем, некоторые дети были сильно взволнованы. Малыши задавались вопросом, а не мерзнут ли пингвины? Мол, если нам прохладно, то и им должно быть холодно... Ребятишкам объяснили, что эти нелетающие птицы предпочитают прохладу и не мерзнут: сохранять тепло пингвинам позволяет толстый слой жира и водоотталкивающие перья.