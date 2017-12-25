ФРГ: машина протаранила штаб-квартиру СДПГ

В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Инцидент произошел в рождественскую ночь. В машину были погружены канистры с бензином и бутылка с жидкостью для розжига огня. При столкновении транспортное средство загорелось - в салоне расплавились приборы и обшивка - однако кроме водителя никто не пострадал. Его отправили в больницу. Мужчина заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством. В полиции, однако, сообщили, что в тот же день тот же водитель оставил газовые баллоны у штаб-квартиры ХДС, главного политического конкурента СДПГ.