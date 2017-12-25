Кабул: теракт возле здания разведслужбы

По меньшей мере шесть человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле. Все погибшие – гражданские лица. Они находились в проезжавшей мимо машине. Еще трое получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". Трагедия произошла у входа в здание Национального управления разведки. Террорист-смертник привел в действие бомбу в тот момент, когда служащие шли на работу.

Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Неделю назад боевики ИГИЛ напали тренировочный центр разведслужбы, который также расположен в Кабуле. Ранения тогда получили двое полицейских.