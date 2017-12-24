Умер лингвист Андрей Зализняк

Выдающийся российский лингвист, специалист по русскому и древнерусскому языку, Андрей Анатольевич Зализняк (1935-2017) скончался в своем доме в Тарусе на 83-м году жизни.

Зализняк начал свою научную карьеру с изучения морфологии русского языка. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме "Классификация и синтез именных парадигм современного русского языка", за которую ему сразу была присуждена степень доктора филологических наук. На основании методики, разработанной в диссертации, в 1977 г. им был издан "Грамматический словарь русского языка", с тех пор неоднократно переиздававшийся.

С 1982 г. Зализняк изучал древнерусский язык на материале берестяных грамот. Результатом этой работы стали монографии "Древненовгородский диалект" (1995) и "Древнерусские энклитики" (2008).

Глубокое знание древнерусского языка позволило Зализняку прийти к важному выводу о датировке "Слова о полку Игореве". В работе "Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста" (2004) он показал, что "Слово" не могло быть стилизацией автора XVIII в., поэтому оно является подлинным памятником средневековой литературы.

В то же время он привел доказательства поддельности "Велесовой книги" и ненаучного характера "новой хронологии" математика А.Т. Фоменко.

Зализняк много сделал для популяризации лингвистики, часто выступая с открытыми лекциями, в том числе на телевидении.

Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ и был научным сотрудником Института славяноведения Академии наук. В 1997 г. он был избран академиком.

Он был лауреатом многих научных премий, в том числе Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова и государственной премии Российской Федерации (обе за 2007 г.).