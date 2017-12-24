Акция Яшина завершилась без инцидентов

В Москве без инцидентов завершилась акция, организованная депутатом Ильёй Яшиным. Изначально он намеревался провести митинг под названием «День свободных выборов». Целью чиновник назвал информирование сограждан о конституционных правах в связи с начавшейся президентской гонкой.

Мосгорсуд, однако, запретил проведение мероприятия, и Яшин изменил формат акции — на «собрание с гражданами», без политической символики: в полиции пообещали не препятствовать.

В Лермонтовском сквере в центре города собрались несколько сотен человек, по некоторым данным — до двух тысяч.

Тем не менее, после завершения акции Главное управление МВД по Москве сообщило на своём сайте, что на организаторов собран материал об административном правонарушении.