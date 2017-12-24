«Дракон»: большой, но не самый

В Китае совершил первый полёт самолёт-амфибия AG600, получивший имя «Водяной дракон». В первую очередь машина предназначена для эффективного тушения лесных пожаров — она может взять на борт 12 тонн воды. Самолёт пробыл в воздухе около часа, с земли за ним наблюдали сотни зрителей, а после посадки экипаж встречал военный оркестр.

По словам китайских конструкторов, «Дракон» является крупнейшим в мире самолётом-амфибией. Это правда, но если считать только ныне летающие.

Крупнее «Дракона», причём гораздо, были как минимум советский А-40 в середине 80-х и американский Хьюз «Геркулес» в конце сороковых — один из крупнейших когда-либо построенных самолётов вообще. Правда, оба они так и не попали в серийное производство.