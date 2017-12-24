В Венесуэле выпустят политзаключенных

Власти Венесуэлы решили пойти на уступки в отношении оппозиции и выпустить из тюрем несколько десятков политических заключенных. Речь идет о людях, которые были задержаны ранее за участие в антиправительственных выступлениях.

На протяжении последних месяцев Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, сотрясают акции протеста против политики президента Николаса Мадуро. Поводом для них послужили одобренные Верховным судом страны поправки в Конституцию, расширяющее полномочия главы государства и таким образом ограничивающие функции парламента. Освобождение политзаключенных является одним из главных требований оппозиции на переговорах с правительством.

Одновременно с этим официальный Каракас объявил персонами нон-грата послов Бразилии и Канады. Такой шаг был сделан в ответ на критику со стороны властей этих государств. Так в минувший четверг президент Бразилии Мишел Темер на саммите Южноамериканского общего рынка заявил, что Венесуэла сможет вновь стать участником этой организации только при условии "возвращения к принципам демократии".

Что же касается Канады, то Каракас обвинил посла этой страны в "постоянном и грубом вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы".