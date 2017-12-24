Следуя примеру Гуантанамо

В Турции лишились работы более 2700 сотрудников госсектора, которых власти подозревают в связях с террористическими группировками. В этом сообщается в официальном издании правительства. Среди уволенных – учителя, военные и служащие различных министерств.

В постановлении также говорится, что те, кто арестован по статье о терроризме или обвинен в связях с опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом, будут надевать на судебные заседания форму серого цвета. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил, чтобы задержанные носили во время суда специальную одежду, похожую на ту, в которой ходят узники Гуантанамо. Идея возникла после того, как один из заключенных пришел в зал суда в футболке с надписью "герой".

Массовая волна арестов и увольнений началась в Турции после прошлогодней попытки госпереворота. В тюрьме за это время оказались более 150 тысяч человек.