Музей пельменя в Миассе: история, мастер-классы, дегустации

Пельмени пришли в русскую кухню с Урала еще в конце XIV-начале XV веков, но первый в стране Музей, посвященный "отварным изделиям из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или рыбы", открылся лишь три года назад в городе Миасс Челябинской области.

Местная предпринимательница Елена Смирнова выкупила известный в городе памятник архитектуры и истории - особняки своего однофамильца купца Смирнова, - отреставрировала их и открыла здесь музей и развлекательный центр.

"В 90-е годы, когда во время Перестройки государство на культуру не стало обращать внимания, - рассказывает генеральный директор Музей пельменя Марина Ковязина, - здание постепенно опустело: вынесли или вывезли все, что могли. То есть остались стены, над головой было голубое небо, а под ногами была земля"...

Музейный комплекс состоит из четырех старинных домиков: купца, часовщика, кондитера и кузнеца. В экспозиции представлена домашняя утварь, которую применяли наши предки при приготовлении пельменей, старинные рецепты, фотографии, макеты пельменей со всего мира.

"Они друг от друга отличаются и начинкой, и размером, и приготовлением, - объясняет сотрудник музея повар Лариса Лобзева, - допустим, мы не только показываем пельмени, но и манты, и хинкали, и буузы".

Экскурсоводы рассказывают об истории появления этого блюда и традициях его приготовления. Сотрудники музея проводят мастер-классы, где учат посетителей лепить 40 видов пельменей. Вылепленные своими руками изделия, а также все представленные в экспозиции виды, можно попробовать в кафе. Меню разнообразно: от классических с мясом до непривычных с щукой, семгой или сладких с вишней и земляникой.

С каждым годом Музей пельменя привлекает все больше туристов: в прошом году его руководство было выдвинуто на премию "Человек года" Челбинска в номинации «Внутренний туризм».